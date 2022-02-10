Италия

Миланский клуб пытается продлить соглашение с вингером.

Интер продолжает предпринимать попытки продлить соглашение с полузащитником Иваном Перишичем, сообщает журналист Николо Скира.

Руководство Интера предложило Перишичу контракт до июня 2024 года. В данный момент стороны пытаются договориться о размере зарплаты.

Хорватский вингер хотел бы получать около 5 миллионов евро в год, а клуб пока предлагает ему около 4 миллионов.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 30 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись пятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер отказывается продлевать контракт с Интером и думает о переходе в Барселону.