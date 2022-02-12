Италия

Наставник Ромы поделился мыслями накануне поединка Серии А против Сассуоло.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А Рома встретится в гостях с Сассуоло.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо в рамках традиционной пресс-конференции рассказал о взаимоотношениях со своими подопечными на фоне слухах в итальянских СМИ о не самых корректных высказываниях в адрес футболистов со стороны наставника.

"Все, что сказано в раздевалке — остается только там. Если журналисты считают, что кто-то из футболистов обижается на меня или я прямо кого-либо оскорблял — это не так. Я не только ругаю футболистов, моя задача — тренировать. У меня прекрасные отношения в команде, полностью открытые и честные.

Что касается предстоящего матча, то кроме Дзаньоло травмированных нет. Пеллегрини необходимо набрать форму, но его здоровье в полном порядке. Завтра мы можем сыграть с тремя нападающими — мы детально изучили Сассуоло и даже при хорошей игре нам будет трудно. Поэтому мы постараемся сыграть на атаку, чтобы переломить сопротивление соперника.

Для нас сейчас каждое очко на вес золота, мы не можем расслабляться в определенных играх. Пятое или шестое место? Я не рассматриваю такую возможность", — приводит слова португальского специалиста Sky Italia.

Поединок Сассуоло — Рома состоится завтра в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Моуриньо подвел итог трансферного окна для своего клуба.