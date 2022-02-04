Италия

Наставник Ромы подвел итог трансферной кампании накануне возобновления чемпионата Италии.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал трансферную кампанию римского клуба накануне возобновления розыгрыша итальянской Серии А.

В отличии от своего коллеги Маурицио Сарри, португальский наставник остался доволен работой клуба в зимнее межсезонье.

"Я доволен трансферной политикой клуба. Мы сумели сохранить своих лидеров и стали сильнее, чем были 31 декабря. Я понимаю слова Пинто о Дзаньоло — ни один честный менеджер не сможет дать вам стопроцентные гарантии.

Что касается предстоящего матча с Дженоа, то Пеллегрини точно не не сыграет — он еще не набрал оптимальную форму. Нас ожидает сложный поединок — у соперников сменился тренер и появилось множество новичков — мы будем готовиться к любому развитию события", — приводит слова Моуриньо сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что матч Рома — Дженоа состоится в субботу, пятого февраля в 16:00 по киевскому времени.