Италия

Тренер Интера прокомментировал исход игры против Наполи.

Миланский Интер в статусе действующего чемпиона итальянской Серии A отправился на гостевое поединок против Наполи, по итогам которого сделал все необходимое для того, чтобы преследователи в турнирной таблице не сумели его опередить по итогам уик-энда (1:1).

Интер — Наполи 1:1 Видео голов и обзор матча

Поскольку главный тренер "змей" Симоне Индзаги не мог находиться в технической зоне по ходу поединка из-за дисквалификации, на пресс-конференцию по окончании встречи был вынужден отправиться его помощник — Массимилиано Фаррис.

"Вторая половина матча смогла многое сказать о том, какой на самом деле командой мы являемся. Перед нами стояла действительно непростая задача, так как пенальти в самом начале игры пусти ход противостояния по невыгодному для нас сценарию. Наполи — прекрасная команда, и она воспользовалась своим шансом, но после перерыва мы заставили зрителей на трибунах замолчать своей игрой.

Чувствуем сожаление по поводу результата, так как оказали достаточное давление на соперников и могли одержать победу, однако этому матчу предшествовали достаточно тяжелые игры, поэтому и одного очка, тем более — на фоне миланского дерби, сегодня было достаточно. Мы довольны нашим выступлением, потому что считаем, что оно должно укрепить нашу веру в свои силы.

Хотел бы отдельно выделить сегодня игру Дензела Думфриса. К сожалению, иностранцев слишком быстро подвергают критике в Италии, однако этот футболист не сдался под давлением, усердно работал, выучил итальянский язык, подтянул тактические моменты и индивидуальные навыки. Он играет очень уверенно, даже без акцента на свои физические способности.

Изначально, мы хотели построить игру на флангах, но в первом тайме этого сделать не получилось. После перерыва команда начала двигаться куда лучше, что открыло пространство для наших полузащитников, Николо Бареллы и Хакана Чалханоглу, и облегчило им выбор вариантов для развития атаки. В итоге, защитники Наполи начали быстро уставать при перемещениях, чем мы и старались пользоваться", — заключил итальянский специалист.

В следующем туре миланский Интер проведет домашний матч против Сассуоло.