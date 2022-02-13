Италия

В еще одной встрече Эмполи поделил очки с Кальяри.

Состоялись очередные поединки 25 тура итальянской Серии А.

В первой игре Верона на своем поле уверенно обыграла Удинезе со счетом 4:0. Уже на второй минуте хозяева открыли счет в матче усилиями Фабио Депаоли. Затем на 31 минуте Антонин Барак удвоил преимущество своей команды, а в середине второго тайма отметился Джанлука Капрари. Окончательную точку в матче поставил Адриен Тамезе. После 25 туров Верона набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а у Удинезе 27 баллов и 14 строчка.

Верона - Удинезе 4:0

Голы: Депаоли, 2, Барак, 31, Капрари, 66, Тамезе, 84.

Верона: Монтипо — Чеккерини (Фараони, 60), Гюнтер, Казале — Депаоли (Ретсос, 83), Тамезе, Илич (Бесса, 60), Лазович — Барак, Капрари (Прашелик, 73), Симеоне (Лазанья, 73).

Удинезе: Сильвестри — Бекао, Пабло Мари, Зегелаар — Молина, Уолас, Яяло (Бету, 63), Макенго, Удоги (Соппи, 46) — Деулофеу, Саксесс (Пуссетто, 72).

Предупреждения: Тамезе, Депаоли, Бесса — Бекао.

Во втором матче Дженоа расписала мировую с Салернитаной. Матч закончился со счетом 1:1. "Грифоны" открыли счет на 32 минуте благодаря голу в исполнении Маттиа Дестро, но гости отыгрались в самой концовке первого тайма усилиями Федерико Бонаццоли. После 25 игр у Дженоа 15 очков, а у Салернитаны 12 баллов и последняя строчка после 24 встреч.

Дженоа — Салернитана 1:1

Голы: Дестро, 32 — Бонаццоли, 45+1.

Дженоа: Сиригу — Хефти, Максимович, Ванхусден, Васкес (Камбиассо, 58) — Стураро, Бадель (Пикколи, 80) — Йебоа (Гюдмюндссон, 67), Портанова (Ровелла, 58), Экубан — Дестро (Мелегони, 67).

Салернитана: Сепе — Маццокки, Дрэгушин, Фасио, Раньери — Кулибали, Радованович (Кастанос, 74), Эдерсон (Перотти, 62) — Верди (Дзортя, 82), Джурич (Микаэл, 82), Бонаццоли (Рибери, 74).

Предупреждения: Стураро, Бадель, Ровелла — Маццокки, Дрэгушин.

В еще одной игре Эмполи поделил очки с Кальяри (1:1). Счет в матче был открыт на 38 минуте поединка, а автором гола стал Андреа Пинамонти, тогда как гости отыгрались усилиями Леонардо Паволетти. После 25 игр Эмполи набрал 33 очка и занимает десятое место в турнирной таблице, а у Кальяри 20 баллов и 18 строчка.

Эмполи — Кальяри 1:1

Голы: Пинамонти, 38 — Паволетти, 84.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи — Бандинелли (Бенасси, 75), Асллани, Пинамонти — Байрами (Верре, 89) — Кутроне (Хендерсон, 65), Журковски (Исмайли, 89).

Кальяри: Краньо — Голданига, Ловато (Альтаре, 28), Оберт (Чеппителли, 59) — Грасси — Белланова (Кейта, 80), Марин (Паволетти, 79), Жоао Педро, Ликоянис (Базелли, 59) — Перейро, Дальберт.

Предупреждения: Стоянович — Жоао Педро, Марин.