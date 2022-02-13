Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Верона в поединке 25 тура итальянской Серии А на своем поле разгромила Удинезе (4:0).

Победу подопечным Игора Тудора принесли забитые мячи в исполнении Депаоли, Барака, Капрари и Тамезе.

После 25 туров Верона набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, а у Удинезе 27 баллов и 14 строчка.

Обзор матча:

Верона - Удинезе 4:0

Голы: Депаоли, 2, Барак, 31, Капрари, 66, Тамезе, 84.

Верона: Монтипо — Чеккерини (Фараони, 60), Гюнтер, Казале — Депаоли (Ретсос, 83), Тамезе, Илич (Бесса, 60), Лазович — Барак, Капрари (Прашелик, 73), Симеоне (Лазанья, 73).

Удинезе: Сильвестри — Бекао, Пабло Мари, Зегелаар — Молина, Уолас, Яяло (Бету, 63), Макенго, Удоги (Соппи, 46) — Деулофеу, Саксесс (Пуссетто, 72).

Предупреждения: Тамезе, Депаоли, Бесса — Бекао.