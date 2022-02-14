Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 25-го тура итальянской Серии A Эмполи в домашнем поединке надеялся оставить позади удручающую серию из восьми матчей без побед кряду, однако допустил очередную осечку, расписав мировую с одним из аутсайдеров национального первенства — сардинским Кальяри.

Обзор матча:

Эмполи — Кальяри 1:1

Голы: Пинамонти, 38 — Паволетти, 84.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи — Бандинелли (Бенасси, 75), Асллани, Пинамонти — Байрами (Верре, 89) — Кутроне (Хендерсон, 65), Журковски (Исмайли, 89).

Кальяри: Краньо — Голданига, Ловато (Альтаре, 28), Оберт (Чеппителли, 59) — Грасси — Белланова (Кейта, 80), Марин (Паволетти, 79), Жоао Педро, Ликоянис (Базелли, 59) — Перейро, Дальберт.

Предупреждения: Стоянович — Жоао Педро, Марин.