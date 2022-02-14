Италия

Полузащитнику Торино сделали операцию.

Томмазо побега в поединке против Венеции получил перелом носа, но доиграл матч до конца — сообщил официальный сайт клуба.

В понедельник, 14 февраля, в клинике Кивассо профессором Либеро Тубино ему сделали операцию по вправлению сломанных костей.

Уже в ближайшее время Побега сможет тренироваться и играть в специальной защитной маске.

Ближайший матч в календаре Торино — дерби против Ювентуса в Серии А 18 февраля.