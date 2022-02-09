Италия

Форвард восстановился после серьезной травмы.

Нападающий Андреа Белотти восстановился после травмы и вернулся к тренировкам Торино в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.

Белотти получил мышечное повреждение в конце ноября и с тех пор находился в лазарете. На тренировке туринского клуба во вторник форвард работал вместе с партнерами по команде и готовился к следующим матчам.

Тренерский штаб Торино надеется, что Белотти успеет набрать форму к дерби с Ювентусом, которое запланировано на 18 февраля.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 10 поединков в футболке "быков", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Милан хочет подписать Белотти свободным агентом следующим летом.