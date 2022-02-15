Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А Специя принимала на своем поле Фиорентину и потерпела поражение со счетом 1:2.

Казалось, что хозяевам удастся избежать поражения после того, как Агудело вернул равновесие в счете на 74-й минуте, однако на 89-й минуте гол Амрабата принес в актив "фиалок" три очка.

Обзор матча:

Специя — Фиорентина 1:2

Голы: Агудело, 74 — Пьонтек, 42, Амрабат, 89.

Специя: Проведель — Амиан, Эрлич, Николау, Реца — Кивьор, Сала (Агудело, 57) — Гьяси (Колли, 57), Маджоре (Бурабия, 76), Верде — Манай (Нзола, 56).

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги — Кастровилли (Иконе, 85), Амрабат, Малех (Дункан, 62) — Гонсалес, Соттил (Сапонара, 78), Пьонтек (Артур, 79).

Предупреждения: Реца, Амиан — Кастровилли.

На 16 минуте Пьонтек (Фиорентина) не реализовал пенальти