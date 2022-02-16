Ювентус и Барселона сохраняют интерес к Кулибали

Италия

Сенегалец все еще в шорт-листах клубов.

Защитник Наполи Калиду Кулибали все еще интересен каталонской Барселоне и Ювентусу.

Барселона готова сделать Наполи предложение по защитнику. Клуб рассчитывает подписать его за небольшие деньги, так как контракт действует чуть больше года.

Ювентус также поддерживает интерес к сенегальцу. В нем видят замену Маттейсу Де Лигту, который летом, с большой долей вероятности, сменит клуб.

Сам Кулибали по прилету с КАН в Италию заявил журналистам и фанатам, что не планирует менять клуб.