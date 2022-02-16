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  • Италия

    16 февраля 2022, 16:55

    Ювентус и Барселона сохраняют интерес к Кулибали

    Сенегалец все еще в шорт-листах клубов.

    Калиду Кулибали, Getty Images
    Калиду Кулибали, Getty Images 16 февраля 2022, 16:55

    Защитник Наполи Калиду Кулибали все еще интересен каталонской Барселоне и Ювентусу.

    Барселона готова сделать Наполи предложение по защитнику. Клуб рассчитывает подписать его за небольшие деньги, так как контракт действует чуть больше года.

    Ювентус также поддерживает интерес к сенегальцу. В нем видят замену Маттейсу Де Лигту, который летом, с большой долей вероятности, сменит клуб.

    Сам Кулибали по прилету с КАН в Италию заявил журналистам и фанатам, что не планирует менять клуб.

    Ранее сообщалось, что Наполи улучшил предложение по новому контракту Кулибали.

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