Ювентус и Барселона сохраняют интерес к Кулибали

Сенегалец все еще в шорт-листах клубов.
Калиду Кулибали, Getty Images
16 февраля 2022, 16:55
Защитник Наполи Калиду Кулибали все еще интересен каталонской Барселоне и Ювентусу.
Барселона готова сделать Наполи предложение по защитнику. Клуб рассчитывает подписать его за небольшие деньги, так как контракт действует чуть больше года.
Ювентус также поддерживает интерес к сенегальцу. В нем видят замену Маттейсу Де Лигту, который летом, с большой долей вероятности, сменит клуб.
Сам Кулибали по прилету с КАН в Италию заявил журналистам и фанатам, что не планирует менять клуб.
Ранее сообщалось, что Наполи улучшил предложение по новому контракту Кулибали.