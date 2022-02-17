Защитник готов совершить полноценный переход из римской Ромы.
Алессандро Флоренци, Getty Images
17 февраля 2022, 10:10
Португальский наставник итальянской Ромы Жозе Моуриньо при составлении планов на текущий сезон не рассчитывал на кандидатуру вернувшегося из аренды во французский Пари Сен-Жермен защитника Алессандро Флоренци, поэтому футболист легко принял решение пополнить состав Милана на правах очередного временного соглашения.
Однако, уже следующим летом 30-летнему исполнителю предстоит вновь возвращаться в стан "волков", вот только позиция их главного тренера с того времени вряд ли претерпела изменений.
Именно поэтому агенты Флоренци, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, уже сейчас ведут активные переговоры с "россонери", дабы те в конце сезона на постоянной основе выкупили контракт итальянца.
У Милана прописана подобная опция в арендном соглашении. Сумма отступных в таком случае составит 4,5 млн евро.
Тем не менее, текущий клуб Флоренци хочет перенести обсуждение данного вопроса на апрель-май текущего года, дабы иметь возможность изучить трансферный рынок на наличие предложений или же попытаться договориться о снижении цены на игрока с Ромой.
Алессандро в текущем сезоне провел 22 матча, забив один гол.