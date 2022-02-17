Италия

Защитник готов совершить полноценный переход из римской Ромы.

Португальский наставник итальянской Ромы Жозе Моуриньо при составлении планов на текущий сезон не рассчитывал на кандидатуру вернувшегося из аренды во французский Пари Сен-Жермен защитника Алессандро Флоренци, поэтому футболист легко принял решение пополнить состав Милана на правах очередного временного соглашения.

Однако, уже следующим летом 30-летнему исполнителю предстоит вновь возвращаться в стан "волков", вот только позиция их главного тренера с того времени вряд ли претерпела изменений.

Именно поэтому агенты Флоренци, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, уже сейчас ведут активные переговоры с "россонери", дабы те в конце сезона на постоянной основе выкупили контракт итальянца.

У Милана прописана подобная опция в арендном соглашении. Сумма отступных в таком случае составит 4,5 млн евро.

Тем не менее, текущий клуб Флоренци хочет перенести обсуждение данного вопроса на апрель-май текущего года, дабы иметь возможность изучить трансферный рынок на наличие предложений или же попытаться договориться о снижении цены на игрока с Ромой.

Алессандро в текущем сезоне провел 22 матча, забив один гол.