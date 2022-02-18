Итальянский клуб хочет подписать вингера "шпор".
Стивен Бергвейн, getty images
18 февраля 2022, 18:28
Милан работает над усилением атакующей линии в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, итальянский клуб нацелился на вингера Тоттенхэма Стивена Бергвейна.
В текущем сезоне Бергвейн провел 15 поединков за Тоттенхэм во всех турнирах, трижды сумев забить в ворота соперников, а также отдав две результативные передачи.
Напомним, что Аякс сделал предложение по Стивену Бергвейну, пытаясь вернуть нидерландского полузащитника на родину.