Италия

Стали известны составы команд на матч чемпионата.

В рамках туринского дерби в 26 туре итальянской Серии А Ювентус сыграет против Торино.

Главные тренеры клубов Массимилиано Аллегри и Иван Юрич определились со стартовыми составами. У Ювентуса в основе выйдет Душан Влахович, чье участие в матче было под вопросом. Торино сыграет со схемой 5-4-1.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Ругани, Сандро — Закария, Локателли, Рабио — Дибала, Мората — Влахович.

Запасные: Пинсольо, Перин, Пеллегрини, Маккенни, Кин, Кайо, Артур, Аке, Де Шильо.

Торино: Милинкович-Савич — Родригес, Бремер, Джиджи, Войвода, Синго — Мандрагора, Лукич — Брекало, Побега — Белотти.

Запасные: Бериша, Сек, Аина, Ансальди, Буонджорно, Зима, Иццо, Линетти, Пеллегри, Пьяцца, Риччи, Санабрия.

Матч Ювентус — Торино состоится 18 февраля и начнется в 21:45 по киевскому времени.