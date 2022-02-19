Италия

Полузащитник рассказал о переходе в Интер.

Одним из громких зимних переходов в итальянской Серии A стал трансфер флангового полузащитника бергамаской Аталанты Робин Госенса в миланский Интер на правах аренды с последующим обязательством выкупа.

Немецкий 27-летний футболист пошел на повышение спустя 4,5 года выступлений в составе "Богини", однако на данный момент продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, поэтому еще не имел возможности дебютировать в составе "змей".

Тем не менее, повреждение не мешает игроку делиться своими эмоциями от данного трансфера.

"Уходить из Аталанты было невероятно сложно! Клуб взял меня четыре с половиной года назад никому неизвестным парнем из нидерландской Эредивизи, потому что увидели во мне какую-то перспективу и дали шанс проявить себя в команде из одной из лучших лиг мира.

Не знаю, я около двух лет, наверное, играл просто отвратительно, но Джан Пьеро Гасперини продолжал доверять мне, позволив стать действительно опытным игроком Серии A.

Благодаря Аталанте я осуществил две мечты, которые еще пять лет назад казались мне настоящей утопией: сыграть в Лиге чемпионов УЕФА и в составе национальной сборной", — рассказал немецкий футболист.

Отметим, что на счету Госенса в текущем сезоне восемь матчей, за время которых он забил два гола и отдал один голевой пас.