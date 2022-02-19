Италия

Наставник "быков" высказался о дерби с Ювентусом.

В очередном матче итальянской Серии А Ювентус и Торино не сумели выявить сильнейшего, раписав ничью 1:1.

Главный тренер "быков" Иван Юрич высказался о матче, в котором его команда смело могла претендовать на победу.

"Мы провели отличный поединок и заслужили победить. Тот же Бремен провел выдающийся матч — мне очень понравился его характер. Белотти? Возможно, это было его последнее туринское дерби. В конце сезона все решится.

Команда создала достаточно моментов, чтобы претендовать на победу — нужно было лишь их реализовать. Этот матч может стать отправной точкой для отличного завершения сезона. Я доволен, но хочу впредь видеть игру не хуже этой в исполнении своей команды", — приводит слова специалиста Sky Italia.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Торино.