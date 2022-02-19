Италия

"Орлы" заинтересованы в приглашении капитана Милана.

Центральный защитник Милана Алессио Романьоли заинтересовал Лацио.

"Орлы" готовы предложить контракт итальянцу, в лице которого видят замену для Луису Фелипе, чей контракт истекает летом этого года, сообщает Николо Скира. Романьоли может достаться Лацио бесплатно, так как его контракт с Миланом истекает также по окончанию сезона.

По информации источника, боссы Лацио готовы предложить центрбеку зарплату в 3,2 млн евро за сезон. Сам футболист долгое время вел переговоры с Миланом о продлении контракта, однако в итоге стороны не сумели договориться.

Ранее сообщалось об интересе Милана к защитнику Аякса Мазрауи.