Италия

Фланговый защитник Аякса может перебраться в Серию А.

Правый защитник амстердамского Аякса и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи заинтересовал Милан.

Футболист покинет команду летом на правах свободного агента и итальянский клуб уже начал переговоры с окружением 24-летнего Мазрауи, сообщает Джанлука Ди Марцио.

В текущем сезоне Мазрауи провел за Аякс 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось об интересе Барселоны к фулбеку.