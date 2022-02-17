Фланговый защитник Аякса может перебраться в Серию А.
нуссаир мазрауи, getty images
17 февраля 2022, 18:13
Правый защитник амстердамского Аякса и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи заинтересовал Милан.
Футболист покинет команду летом на правах свободного агента и итальянский клуб уже начал переговоры с окружением 24-летнего Мазрауи, сообщает Джанлука Ди Марцио.
В текущем сезоне Мазрауи провел за Аякс 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось об интересе Барселоны к фулбеку.