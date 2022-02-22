Италия

Спортивный судья вынес решение касаемо удалений наставников в матчах Серии А.

Спортивный судья Серии А вынес решение касаемо удалений главный тренеров Ромы и Аталанты в матчах чемпионата Италии.

Так, наставник римлян Жозе Моуриньо дисквалифицирован на два матча за "серьезные обвинения в адрес арбитра" в матче против Вероны. Напомним, тогда португалец обвинил Луку Пайретто в предвзятости и взяточничестве.

Справедливо ли отменили гол Малиновского?

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на один матч за "протесты и неуважительное выражение лица в адрес арбитра". Отметим, что поводом для протестов послужил незасчитанный мяч Руслана Малиновского в поединке против Фиорентины.

Кроме того, на один матч дисквалифицирован и спортивный директор Ромы Тьяго Пинто, который также пытался выяснить отношения с арбитром, предприняв попытку выйти на поле.

Ранее Аталанта выступила с заявлением касаемо незасчитанного гола украинского хавбека.