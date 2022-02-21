Италия

Клуб выступил с лаконичной и четкой позицией.

Во время поединка 26-го тура итальянской Серии A между Фиорентиной и бергамаской Аталантой случился скандал, связанный с отменой взятия ворот украинским полузащитником Русланом Малиновским из-за спорного решения бригады арбитров о фиксации офсайда у партнера по команде нашего соотечественника.

Фиорентина — Аталанта 1:0 Видео гола и обзор матча

Как итог, "Богиня" уступила в данной игре (0:1), а ее главного тренера Джан Пьеро Гасперини удалили за неспортивное поведение сразу после скандального эпизода.

Справедливо ли отменили гол Малиновского?

По завершении игры соперники разъехались по своим тренировочным базам, однако привычным для Италии образом конфронтация после этого только усилилась.

Фиорентина не особо горит желанием комментировать произошедшее, а вот реакция Аталанты не заставила себя долго ждать.

Клуб из Бергамо на своем официальном сайте разместил предельно короткий материал, состоящий всего из одного предложения: "Судите сами…", приложив скриншот с положением Малиновского на футбольном поле во время потенциальной голевой передачи.

Отметим, что Руслан после этой игры получил одну из лучших оценок среди всех футболистов своей команды.