Италия

Гол украинца мог спасти Аталанту от поражения.

В двадцать шестом туре итальянской Серии А Аталанта в гостях минимально уступила Фиорентине (0:1).

На 62-й минуте матча Малиновский получил разрезной пас из глубины и расстрелял ворота соперника, однако рефери зафиксировал офсайд у Хатебура, отменив взятие ворот.

Источник: MEGOGO