Италия 20 февраля 2022, 16:14 Справедливо ли отменили гол Малиновского? Гол украинца мог спасти Аталанту от поражения. руслан малиновски, getty images 20 февраля 2022, 16:14 В двадцать шестом туре итальянской Серии А Аталанта в гостях минимально уступила Фиорентине (0:1). На 62-й минуте матча Малиновский получил разрезной пас из глубины и расстрелял ворота соперника, однако рефери зафиксировал офсайд у Хатебура, отменив взятие ворот. Источник: MEGOGO Команды Аталанта Фиорентина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте