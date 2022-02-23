Италия

Футболисты Ювентуса не помогут своей команде в ближайших поединках.

Левый защитник туринского Ювентуса Алекс Сандро, а также хавбек команды Вестон Маккенни получили травмы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала (1:1).

У американского хавбека диагностировали двойной перелом левой стопы — футболист пропустит около восьми недель и сможет вернуться на поле лишь на последние поединки чемпионата Италии.

Что касается Алекса Сандро, то бразилец получил травму камбаловидной мышцы левой ноги и вернется к тренировкам не ранее, чем через 10 дней. По истечению этого срока будут проведены дополнительные тесты, на основе которых футболист либо вернется к тренировкам, либо продолжит восстановление, сообщает официальный сайт Ювентуса.

Ранее сообщалось, что еще один футболист "бьянконери" покинул поле на носилках во время матча молодежной команды Ювентуса.