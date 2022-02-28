Италия

Форвард Сассуоло хоче продовжити виступ в Серії А.

Пропозиції від закордонних клубів не разглядаються Джанлукою Скамаккою — повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на джерела Gazzetta dello Sport.

Нападником Сассуоло цікавиться Інтер, але з урахуванням рішення футболіста, свій інтерес до нього підсилив Мілан.

Джерела повідомляють, що Інтер має більш впевнену позицію, але Мілан має намір запропонувати більш вигідні умови.

23-річний Скамакка провів 2 матчі за національну збірну Італії (0 голів) та виступав за Сассуоло (29 матчів у всіх турнірах, 10 голів), Кремонезе (14, 1), Зволле (10, 0), Асколі (35, 13) та Дженоа (29, 12).