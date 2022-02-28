Италия

"Синьо-гранатові" мають намір посилити лінію півзахисту.

Барселона працює над посиленням середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" перебувають на фінальній стадії переговорів щодо Франка Кессьє.

У поточному сезоні івуарійський півзахисник провів 26 матчів, у яких відзначився шістьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Франк Кессьє вкотре відмовився продовжити контракт із Міланом.