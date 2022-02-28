"Синьо-гранатові" мають намір посилити лінію півзахисту.
Франк Кессьє. getty images
28 февраля 2022, 19:16
Барселона працює над посиленням середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" перебувають на фінальній стадії переговорів щодо Франка Кессьє.
У поточному сезоні івуарійський півзахисник провів 26 матчів, у яких відзначився шістьма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Франк Кессьє вкотре відмовився продовжити контракт із Міланом.