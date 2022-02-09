Испания

Официальных переговоров по поводу игровов Барса не ведет.

Барселона не вела переговоров с Миланом и Интером по поводу Франка Кессье и Марцело Брозовичем — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Во время зимнего трансферного окна в СМИ ходили слухи, что Кессье и Барселона находятся на продвинутой стадии переговоров, а потом появилась информация, что Франк летом перейдет в Барселону на правах свободного агента.

В аналогичном положении находится Брозович, однако руководство Интера не сомневается, что с футболистом удастся подписать новый контракт.

Ранее об интересе со стороны Барселоны сообщил Мартиаль.