Испания 09 февраля 2022, 17:17 Барселона хочет заполучить Брозовича и Кессье в статусе свободных агентов Официальных переговоров по поводу игровов Барса не ведет. Марцело Брозович (слева) и Франк Кессье, Getty Images 09 февраля 2022, 17:17 Барселона не вела переговоров с Миланом и Интером по поводу Франка Кессье и Марцело Брозовичем — утверждает журналист Фабрицио Романо. Во время зимнего трансферного окна в СМИ ходили слухи, что Кессье и Барселона находятся на продвинутой стадии переговоров, а потом появилась информация, что Франк летом перейдет в Барселону на правах свободного агента. В аналогичном положении находится Брозович, однако руководство Интера не сомневается, что с футболистом удастся подписать новый контракт. Ранее об интересе со стороны Барселоны сообщил Мартиаль. Люди Марцело Брозович Франк Янник Кессье Команды Барселона Интер Милан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте