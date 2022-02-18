Италия 18 февраля 2022, 09:50 Кессье в очередной раз отказался продлить контракт с Миланом Барселона ждет полузащитника в июне. Франк Кессье, Getty Images 18 февраля 2022, 09:50 Франк Кессье не меняет свое решение покинуть Милан — сообщает журналист Фабрицио Романо. Франк в очередной раз отказался от зарплаты в 6,5 миллиона евро в год и намерен присоединиться к Барселоне в качестве свободного агента. Тем временем Милан не сомневается в том, что Рафаэль Леау продлит контракт с клубом, несмотря на попытки соблазнить португальца со стороны представителей АПЛ. Люди Франк Янник Кессье Команды Барселона Милан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте