Италия

Барселона ждет полузащитника в июне.

Франк Кессье не меняет свое решение покинуть Милан — сообщает журналист Фабрицио Романо.

Франк в очередной раз отказался от зарплаты в 6,5 миллиона евро в год и намерен присоединиться к Барселоне в качестве свободного агента.

Тем временем Милан не сомневается в том, что Рафаэль Леау продлит контракт с клубом, несмотря на попытки соблазнить португальца со стороны представителей АПЛ.