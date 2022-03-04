Италия

Лідери Мілана пропустять найближчий двобій.

Головний тренер Мілану Стефано Піолі готується зіграти проти Наполі у 28 турі Серії А без Златана Ібрагімовича та Алесіо Романьолі — повідомляє Sport Mediaset.

У четвер захисник та нападник, які відновлюються після травм, займалися окремо від команди та без м'яча.

Раніше повідомлялося, що Романьолі та Ібрагімович точно пропустять кубковий матч проти Інтера, але к матчу чемпіоната повернуться до складу команди. Але головний тренер Мілана навряд буде ризикувати гравцями.

Матч Наполі — Мілан відбудеться у неділю, 6 березня, о 21:45 за київським часом.

Після 27 турів Мілан та Наполі ділять 1-2 місця.