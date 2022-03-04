Лідери Мілана пропустять найближчий двобій.
Златан Ібрагімович та Алесіо Романьолі, Getty Images
04 марта 2022, 11:51
Головний тренер Мілану Стефано Піолі готується зіграти проти Наполі у 28 турі Серії А без Златана Ібрагімовича та Алесіо Романьолі — повідомляє Sport Mediaset.
У четвер захисник та нападник, які відновлюються після травм, займалися окремо від команди та без м'яча.
Раніше повідомлялося, що Романьолі та Ібрагімович точно пропустять кубковий матч проти Інтера, але к матчу чемпіоната повернуться до складу команди. Але головний тренер Мілана навряд буде ризикувати гравцями.
Матч Наполі — Мілан відбудеться у неділю, 6 березня, о 21:45 за київським часом.
Після 27 турів Мілан та Наполі ділять 1-2 місця.