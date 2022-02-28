Италия

Форвард може повернутися на поле 6 березня.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович не піде з команди, доки не виграє з нею якийсь трофей — стверджує Sky Sport Italia.

“Мені шкода, що я не можу зараз грати, — сказав швед. — Я хочу робити разом з командою видатні справи. Я не піду звідси, доки не виграю трофеї”.

Тим часом Златан вже відновлюєтся після травми ахіла, отриманої 23 січня.

1 березня в Кубку Італії проти Інтера він зіграти не зможе, але 6 березня проти Наполі в Серії А Мілан вже сподіваєтся на його повернення.