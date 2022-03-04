Италия

Два клуби чемпіонату Італії допоможуть українцям.

Клуби Серії А продовжують ініціативи зі збору грошей для біженців, які тікають з України після нападу Росії.

Спеція оголосила, що пожертвує 50% від продажів квитків на гру Серії А проти Кальярі на цих вихідних для допомоги українським дітям, які потребують гуманітарної допомоги.

Тим часом Наполі оголосив, що виставить на аукціон новий спеціальний випуск футболок Дієго Армандо Марадони, підписаний гравцями, щоб зібрати кошти для українських біженців.

Нагадаємоб що Ліон вирішив надати міжнародну допомогу дітям України у розмірі 50 тисяч євро.