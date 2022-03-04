Италия

Колишній півзахисник Інтера розповів про свій трансфер до клубу.

Уеслі Снайдер розповів про свій перехід в Інтер та дзвінки від Моуріньо.

"У нас була команда, справжня команда, і ми зрозуміли, що лише з окремими людьми далеко не зайдеш. Моуріньо телефонував мені тисячу разів, розповідаючи, що тут справжня команда, але немає номеру 10.

Я відразу відчув упевненість тут, розуміючи, що це команда, і це має значення.

Важливим є менталітет команди, яка виграла Скудетто минулого сезону і може виграти його знову цього року. Можна сказати, що вони – команда.

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Я просто хочу сказати вболівальникам Інтера, що я все ще почуваюся тут як вдома, а вболівальники Інтера найкращі в світі", — наводить слова Снайдера Football Italia.