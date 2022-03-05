Бразилець може переїхати до Італії.
Фернандо. Getty Images
05 марта 2022, 16:05
Бергамська Аталанта може підписати нападника донецького Шахтаря Фернандо. Про це повідомляє StopAndGoal.com.
За інформацією джерела, 23-річний бразилець зацікавлений в трансфері у інший клуб терміново, так як покинув Україну через війну.
Трансфер Фернандо Шахтар оцінює у п'ять мільйонів євро. Він може відбутися, якщо ФІФА та УЄФА дозволить відкрити позапланове трансферне вікно.
Контракт Фернандо з Шахтарем розрахований до літа 2024 року. Нагадаємо, що покинути Шахтар може й захисник Додо.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.