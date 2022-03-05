Италия

Бразилець може переїхати до Італії.

Бергамська Аталанта може підписати нападника донецького Шахтаря Фернандо. Про це повідомляє StopAndGoal.com.

За інформацією джерела, 23-річний бразилець зацікавлений в трансфері у інший клуб терміново, так як покинув Україну через війну.

Трансфер Фернандо Шахтар оцінює у п'ять мільйонів євро. Він може відбутися, якщо ФІФА та УЄФА дозволить відкрити позапланове трансферне вікно.

Контракт Фернандо з Шахтарем розрахований до літа 2024 року. Нагадаємо, що покинути Шахтар може й захисник Додо.