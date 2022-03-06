Италия

Міланський клуб зацікавлений у підписанні аргентинця.

Інтер продовжує розглядати можливість підписання нападника Ювентуса Пауло Дібали на правах вільного агента.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, керівництво Інтера вже контактувало з агентом Дібали, щоб обговорити деталі можливої співпраці. "Чорно-сині" готові запропонувати аргентинському форварду п’ятирічний контракт з зарплатою 7,5 млн євро на рік.

Цього сезону 28-річний гравець провів 27 матчів у складі туринського клубу, забивши 12 голів і віддавши 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий запропонувати Дібалі 8 млн євро на рік.