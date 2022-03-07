Италия

Керманич Мілану підбив підсумки перемоги над Наполі.

У рамках 28-го туру італійської Серії A Мілан зміг здобути гостьову перемогу над неаполітанським Наполі (1:0) та знову очолив турнірну таблицю.

Наполі — Мілан 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі після закінчення гри оцінив виступ його підопічних звітним вечором.

"Були здобуті три визначальних пункти. Ми обіграли сильну команду, яка влаштувала нам багато проблем, тому що хлопці дуже старанно працювали без м'яча і заслужили на цю перемогу.

Наш лівий фланг атаки дещо переважає, тому, якщо ми трохи ризикнемо з погляду гри у захисті, це вартує потенціалу для просування вперед. Ми намагалися бути агресивними, а Томорі та Калулу чудово спрацювали проти Осімхена.

Ми хотіли агресивно зіграти також і у півзахисті, знаючи, що зможемо знайти прогалини між їхніми лініями. Мілан був у грі від початку до кінця, це був гарний матч, але попереду ще більш складніші.

Це була очна зустріч, ми задоволені її підсумком, але нічого не змінилося відносно подій до гри. У нас, як і раніше, на одне очко більше, ніж на цьому етапі минулого сезону, тому ще багато чого належить зробити.

Ми багато очок втрачаємо під час матчів проти команд із нижньої частини турнірної таблиці. Це ситуація, яку нам абсолютно необхідно покращити, тим паче, що цього сезону залишилося мало особистих зустрічей проти конкурентів, окрім Лаціо та Аталанти.

У Серії А труднощі є для всіх, ми не ідеальні, але настав час довести, що ми навчилися на своїх помилках із правильним ставленням та якістю гри.

Нашим прагненням на трансферному ринку було залучення гравців, які вже перемагали в турнірах у своїй кар’єрі, які знають, що означає працювати над досягненням важливих цілей та людей, які є відмінними професіоналами. Минулого літа нам знадобився лишень один відеодзвінок для того, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу. Це я кажу про перехід Олів’є Жиру.

Інтер, як і раніше, залишається фаворитом, тому що він є чинним чемпіоном і має гру в запасі. Це дуже сильна команда, яка знає, що означає перемагати. Чим швидше у нас буде таблиця зі всіма командами, які зіграли однакову кількість ігор, тим швидше ми зможемо оцінити ситуацію", — підсумував італійський спеціаліст.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє на виїзді проти Верони.