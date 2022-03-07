Италия

Наразі польський форвард виступає у другій лізі італійського чемпіонату.

У поєдинку 28 туру італійської Серії Б Віченца на своєму полі здобула перемогу над Тернаною з рахунком 3:1.

У цій зустрічі у стартовому складі господарів на поле вийшов колишній нападник київського Динамо Лукаш Теодорчик, який уже на дев'ятій хвилині отримав жовту картку.

Однак наприкінці першого тайму йому вдалося забити гол і цей забитий м'яч був першим у поєдинках чемпіонатів за останні три роки.

Востаннє Теодорчик відзначався голом у чемпіонаті, коли виступав за Удінезе – у 2019 році у матчі проти К'єво.

Після 28 ігор Вінченца посідає лише 18 місце у турнірній таблиці та знаходиться у зоні вильоту. До рятівного 16 місця – 10 очок.