Голкіпер Бенфіки Міле Свілар стане гравцем Роми наступного літа, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Свілар погодив контракт з Ромою і приєднається в кінці сезону на правах вільного агента. Очікується, що в найближчі дні сербський воротар пройде медогляд у римському клубі.

Цього сезону 22-річний гравець провів 12 матчів у складі Бенфіки, пропустивши 14 голів.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться захисником Барселони Сержиньйо Дестом.