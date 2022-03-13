Римляни погодили трансфер голкіпера Бенфіки.
Міле Свілар, Getty Images
13 марта 2022, 10:29
Голкіпер Бенфіки Міле Свілар стане гравцем Роми наступного літа, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Свілар погодив контракт з Ромою і приєднається в кінці сезону на правах вільного агента. Очікується, що в найближчі дні сербський воротар пройде медогляд у римському клубі.
Цього сезону 22-річний гравець провів 12 матчів у складі Бенфіки, пропустивши 14 голів.
Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться захисником Барселони Сержиньйо Дестом.