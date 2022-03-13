Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.
Віктор Осімхен, Getty Images
13 марта 2022, 18:12
У матчі італійської Серії А Наполі на виїзді переміг Верону із рахунком 1:2.
Гості у першому таймі вийшли вперед завдяки голу Осімхена. На 71 хвилині нігерієць подвоїв перевагу неаполітанців. За Верону відзначився Фараоні на 77 хавилині гри.
Верона — Наполі 1:2
Голи: Фараоні, 77 — Осімхен, 14, 71
Верона: Монтіпо, Фараоні, Чеккеріні, Гюнтер, Шутало, Депаолі (Бесса, 38), Тамез (Казале, 90), Барак (Канчельєрі, 90), Ілич (Онгла, 90), Капрарі, Сімеоне.
Наполи: Оспіна, Ді Лоренцо, Кулібалі, Ррахмані, Маріу Руй, Лоботка, Фабіан Руіс (Зеліньски, 90), Замбо-Ангісса, Політано (Елмаз, 63), Лосано (Інсіньє, 63), Осімхен (Петанья, 90; Гулям, 90).
Попередження: Гюнтер, Чеккеріні, Іліч, Фараоні.
Вилучення: Чеккеріни.