Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Неаполітанський Наполі в рамках 29-го туру італійської Серії A провів аж занадто важкий гостьовий матч проти Верони, у якому мав відчутні проблеми наприкінці основного часу. Проте, "мастифи" власними зусиллями допомогли суперникам спокійно закінчити гру за допомогою одразу двох нервових вилучень.

Огляд матчу:

Верона — Наполі 1:2

Голи: Фараоні, 77 — Осімхен, 14, 71

Верона: Монтіпо — Шутало, Гюнтер, Чеккеріні — Фараоні, Тамез (Казале, 90), Іліч (Онгла, 90), Депаолі (Бесса, 38) — Барак (Канчельєрі, 90), Капрарі — Сімеоне.

Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Кулібалі, Ррахмані, Маріу Руй — Замбо-Ангісса, Фабіан Руїс (Зелінські, 90), Лоботка — Політано (Елмаз, 63), Лосано (Інсіньє, 63), Осімхен (Петанья, 90, Гулям, 90+5).

Попередження: Гюнтер, Чеккеріні, Іліч, Фараоні.

Вилучення: Чеккеріні, 83, Фараоні, 90+8 (обидва — Верона).

Джерело: MEGOGO