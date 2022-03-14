Италия

Півзахисник може продовжити кар'єру в Англії або в Бразилії.

Артуро Відаль, незважаючи на вдалий матч проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів, має намір залишити Інтер влітку — повідомляє Calciomercato.com.

Інтерес до 34-річного чілійця проявляли Астон Вілла та Тоттенгем. Але більш ймовірним варіантом здається перехід до Фламенго, який теж вже давно приглядається до півзахисника.

Відаль провів 131 матч за національну збірну Чілі та забив 32 голи.

Він грав за Коло-Коло (56 матчів в усіх турнирах, 5 голів), Байєр (144, 21), Ювентус (171, 48), Баварію (124, 22), Барселону (96, 11) та Інтер (62, 4).