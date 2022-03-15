Италия

Капітан випередив легендарного Піолу.

Забивши єдиний та переможний м'яч у матчі 29 туру Серії А Чіро Іммобіле очолив список бомбардирів клубу за історію у чемпіонаті Італії.

Іммобіле реалізував пенальті у ворота Венеції — наразі в нього на рахунку 144 м'ячи — та оновив рекорд клубу.

Попередне досягнення належало легендарному Сільвіо Піолі, який грав за Лаціо з 1934 по 1943 та забив у першості Італії 143 голи.

Після перемоги Лаціо обійшов Аталанту та Рому та займає 5 позицію у турнирній таблиці.