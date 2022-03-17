Италия

Італійський функціонер звернувся до свого колишнього одноклубника.

Колишній півзахисник Мілана Деметріо Альбертіні підтримав Андрія Шевченко, який намагається привернути увагу світу до війни в Україні, яку розв’язала Росія.

"У твоєму голосі біль, але й стільки надії... Зупиніть цю війну.

Міцно обіймаю тебе, мій друже", – написав Альбертіні на своїй сторінці в Instagram.



Раніше повідомлялось, що Шевченко звернувся до європейських політиків та громадськості з закликом допомогти Україні та врятувати дітей.