Італійський функціонер звернувся до свого колишнього одноклубника.
Деметріо Альбертіні і Андрій Шевченко, Getty Images
17 марта 2022, 14:31
Колишній півзахисник Мілана Деметріо Альбертіні підтримав Андрія Шевченко, який намагається привернути увагу світу до війни в Україні, яку розв’язала Росія.
"У твоєму голосі біль, але й стільки надії... Зупиніть цю війну.
Міцно обіймаю тебе, мій друже", – написав Альбертіні на своїй сторінці в Instagram.
Раніше повідомлялось, що Шевченко звернувся до європейських політиків та громадськості з закликом допомогти Україні та врятувати дітей.