Украина

Екс-керманич збірної України записав звернення до футбольної спільноти.

Інформаційний фронт на підтримку України під час чергового витку агресії у її бік продовжує працювати по всьому світу.

Футболіст у минулому та колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко зараз знаходиться закордоном, де намагається налагодити шляхи гуманітарної допомоги для евакуйованих мешканців нашої країни.

Окрім того, легенда українського футболу також намагається підштовхнути європейських політиків до допомоги Україні у боротьбі. Зокрема, шляхом відозвернень.

"Два тижні тому Росія розпочала війну проти моєї країни. В останні кілька днів ситуація погіршилась.

Вони вбивають сотні невинних дітей. Хочу розповісти вам історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама.

Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та її дітей", — ішлося у звернені українського спеціаліста.

Every child deserves the peace and life. Please speak out. Save Ukraine and children 🙏🏻☮️🇺🇦



Кожна дитина заслуговує на спокій і життя. Будь ласка, висловлюйтеся. Збережіть Україну та дітей 🙏🏻☮️🇺🇦#supportukraine #standwithukraine #standingupforpeace #stopthiswar #freeukraine pic.twitter.com/VRj3UaAh1S — Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 11, 2022

Також, Андрій Шевченко в останньому інтерв’ю італійській пресі згадав про свої невдалі спроби повернутися до країни вже після початку активних бойових дій на всій її території.

"Ми, українці, будемо чинити опір. Італія для мене другий будинок, вона допоможе багатьом біженцям.

Це не конфлікт, а агресія. Злочин проти мирних жителів.

Я багато разів думав про те, щоб поїхати в Україну. Але це неможливо. Майже одразу всі шляхи закрили, бо насамперед бомбили аеропорти. Тому я вирішив захищати свою країну як можу. У тому числі допомагаючи постраждалим та біженцям.

Стосовно рішення про виключення країни-агресора зі всіх міжнародних змагань, то вважаю його цілком слушним".

Нагадаємо, що раніше Шевченко розповів про стан власних рідних, що залишилися у зоні бойових дій.