Інформаційний фронт на підтримку України під час чергового витку агресії у її бік продовжує працювати по всьому світу.

Футболіст у минулому та колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко зараз знаходиться закордоном, де намагається налагодити шляхи гуманітарної допомоги для евакуйованих мешканців нашої країни.

Окрім того, легенда українського футболу також намагається підштовхнути європейських політиків до допомоги Україні у боротьбі. Зокрема, шляхом відозвернень.

"Два тижні тому Росія розпочала війну проти моєї країни. В останні кілька днів ситуація погіршилась.

Вони вбивають сотні невинних дітей. Хочу розповісти вам історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама.

Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та її дітей", — ішлося у звернені українського спеціаліста.

Every child deserves the peace and life. Please speak out. Save Ukraine and children 🙏🏻☮️🇺🇦



Кожна дитина заслуговує на спокій і життя. Будь ласка, висловлюйтеся. Збережіть Україну та дітей 🙏🏻☮️🇺🇦#supportukraine #standwithukraine #standingupforpeace #stopthiswar #freeukraine pic.twitter.com/VRj3UaAh1S