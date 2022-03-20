Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Кальярі — Мілан, Getty Images
20 марта 2022, 08:45
Мілан у рамках 30-го туру італійської Серії A в гостьовому матчі проти Кальярі мав відмінну нагоду скористатися черговою похибкою сусідів за містом у особі Інтера, проте для цього колективу Стефано Пьолі довелося потратити багато зусиль. Сардинці допустили помилку лише під завершення ігрового часу, проте вона у підсумку стала для них фатальною.
Огляд матчу:
Кальярі — Мілан 0:1
Гол: Беннасер, 60
Кальярі: Краньо — Гольданіга, Ловато, Альтаре — Белланова (Перейро, 82), Марін, Грассі (Кейта Бальде, 82), Далберт (Дзаппа, 75), Лікоянніс (Дейола, 68) — Жоао Педро, Паволетті.
Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Калулу, Ернандес — Беннасер, Кессьє — Жуніор Мессіас (Салемакерс, 78), Діас (Круніч, 72), Леау (Ребіч, 72) — Жиру (Ібрагімович, 87).
Попередження: Белланова.