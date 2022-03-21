Италия

Керманич Роми висловився про розгромну перемогу у римському дербі.

У рамках 30-го туру італійської Серії А Рома здобула розгромну перемогу над Лаціо у принциповому протистоянні територіального характеру (3:0).

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Цей матч був справді особливим. Відчувалося, що все, над чим ми працювали, все що ми підготували – воно спрацювало на полі.

Лаціо намагався щось зробити у другому таймі, грали з таким завзяттям, яке й має бути в команди під час дербі. Але вони нам нічим не загрожували, і мої хлопці точно заслуговують на похвалу за це.

Я думаю, що топ-4 борються за першість, й там і залишаться, не думаю, що хтось із них відстане. І потім є команди, які борються за місця з 5 по 8: ми, Аталанта, Лаціо та Фіорентина. Сили цих команд явно менші, ніж у топ-4", — цитує слова Моуріньо Football Italia.

Дивитися відео голів та огляд матчу Рома — Лаціо ви можете на Football.ua.

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