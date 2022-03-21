Керманич Роми висловився про розгромну перемогу у римському дербі.
Жозе Моуріньо, Getty Images
21 марта 2022, 09:46
У рамках 30-го туру італійської Серії А Рома здобула розгромну перемогу над Лаціо у принциповому протистоянні територіального характеру (3:0).
Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо поділився емоціями від результату цього протистояння.
"Цей матч був справді особливим. Відчувалося, що все, над чим ми працювали, все що ми підготували – воно спрацювало на полі.
Лаціо намагався щось зробити у другому таймі, грали з таким завзяттям, яке й має бути в команди під час дербі. Але вони нам нічим не загрожували, і мої хлопці точно заслуговують на похвалу за це.
Я думаю, що топ-4 борються за першість, й там і залишаться, не думаю, що хтось із них відстане. І потім є команди, які борються за місця з 5 по 8: ми, Аталанта, Лаціо та Фіорентина. Сили цих команд явно менші, ніж у топ-4", — цитує слова Моуріньо Football Italia.
Дивитися відео голів та огляд матчу Рома — Лаціо ви можете на Football.ua.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!