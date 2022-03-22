Італійський клуб хоче зробити зміни у захисті.
Бремер, getty images
22 марта 2022, 19:58
Інтер продовжує розглядати різні варіанти посилення оборонної лінії у найближче трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, італійський клуб готовий розлучитися зі Стефаном Де Вреєм, щоб виводити фінанси для підписання Бремера.
У поточному сезоні Бремер провів за Торіно 26 поєдинків, в яких забив три голи та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, для Інтера Бремер є пріоритетною цілью щодо посилення позиції центрального захисника, тоді як сам футболіст мріє вирушити зі збірної Бразилії на майбутній чемпіонат світу в Катарі.