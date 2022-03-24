Капітан Мілану може продовжити кар'єру в іншому клубі Серії А.
алессіо романьолі, getty images
24 марта 2022, 10:11
Захисник та капітан Мілану Алессіо Романьолі може залишити свій клуб на правах вільного агента влітку.
Ситуацією має намір скористатись Лаціо, що веде перемовини з агентами футболіста.
Президент "орлів" Калудіо Лотіто вже двічі зустрічався з представниками Романьолі та запропонував захиснику контракт на п'ять років, повідомляє Ніколо Скіра. Майбутня зарплата виконавця складатиме 3,2 млн євро на рік без урахування бонусів.
У поточному сезоні на рахунку 27-річного центрбека 25 матчів у футболці Мілану, в яких він по разу забив гол та віддав результативну передачу.
Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до Романьолі.