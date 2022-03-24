Италия

Капітан Мілану може продовжити кар'єру в іншому клубі Серії А.

Захисник та капітан Мілану Алессіо Романьолі може залишити свій клуб на правах вільного агента влітку.

Ситуацією має намір скористатись Лаціо, що веде перемовини з агентами футболіста.

Президент "орлів" Калудіо Лотіто вже двічі зустрічався з представниками Романьолі та запропонував захиснику контракт на п'ять років, повідомляє Ніколо Скіра. Майбутня зарплата виконавця складатиме 3,2 млн євро на рік без урахування бонусів.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного центрбека 25 матчів у футболці Мілану, в яких він по разу забив гол та віддав результативну передачу.

Раніше повідомлялось про інтерес Ювентуса до Романьолі.