Италия

Туринский клуб хочет подписать центрбека Милана.

Защитник Милана Алессио Романьоли попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Corriere dello Sport.

Контракт Романьоли с Миланом истекает следующим летом, и он пока не договорился с клубом о продлении контракта. Ювентус хочет воспользоваться этой ситуацией и подписать итальянского центрбека свободным агентом.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в подписании полузащитника Боруссии Д Акселя Витселя.