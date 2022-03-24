Италия

Головний тренер збірної Італії прокоментував прийдешню гру проти Північної Македонії.

Збірна Італії розпочне свій шлях стадією плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022 з домашнього матчу проти Північної Македонії.

Італія — Північна Македонія. Напередодні

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні розповів про стан команди перед грою.

"У нас було мало часу на підготовку, бо хлопцям потрібно було відновлюватися після довгих поїздок та великої кількості ігор. Загалом, ми мали всього лишень півдня для того, щоб відпрацювати певні тактичні ситуації.

Саме тому ми зосередилися на тих самих гравцях, які виграли Євро-2020, оскільки вони знають одне одного і те, що їм виконувати на полі.

Наша дуель проти Швеції чотирирічної давнини… Це — життя будь-якого спортсмена: у ньому є злети та падіння. Усім нам хочеться, щоб ми могли переживати лише перемоги.

Усе, що нам зараз потрібно зробити, це зосередитись на собі. Італія грає у хороший футбол, і нам не потрібно більше ні на чому фокусуватись. Ми всі починаємо гру з нулів із нічого. Кожна гра починається з рахунку 0:0, і за 90 хвилин може статися все, що завгодно.

Я не бачу фаворитів у цьому відбірковому циклі, тому що потрібно грати кожен матч, у тому числі й ті, що на папері здаються легкими.

Північна Македонія добре захищається і має гарну техніку, не забувайте, що вони виграли у Німеччини у кваліфікації. Нам потрібна гарна витримка, але гра все одно розпочнеться з рахунку 0:0, тому нам не можна забувати про здобуття результату.

Ми завжди намагалися грати у свій футбол. Єдине, коли ти готуєшся до Євро або чемпіонату світу, то маєш трохи часу на те, аби інтенсивно попрацювати на тренуваннях. Коли ви граєте в середині сезону, ми не маємо такої розкоші.

Ми будемо грати у Палермо. Тут завжди підтримували нас і робитимуть це і цього разу. Чув, що квитки на стадіон були розпродані. Дуже добре, що за два роки це — перша наша гра зі 100-відсотковою відвідуваністю", — заявив італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що гра Італія — Північна Македонія відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.