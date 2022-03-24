Италия

Тим не менш, футболісту запропонують суттєво меншу зарплату.

Мілан готовий запропонувати 40-річному форварду команди Златану Ібрагімовичу однолітній контракт наприкінці сезону.

Зустріч сторін запланована на квітень, на який боси "россонері" готові обговорити продовження співпраці, повідомляє Ніколо Скіра.

Тим не менш, зарплата футболіста суттєво зменшиться порівняно з тим, які гроші заробляє Ібрагімович зараз — наразі заробітна плата шведа складає сім млн євро, тоді як нова угода буде включати зарплату в 2,5 млн євро + бонуси.

Раніше Ібрагімович висловився щодо завершення кар'єри.