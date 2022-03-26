Италия

Капитану запропонували новий контракт.

Мілан сподівається утримати Алессіо Романьолі від переходу в Лаціо — повідомляє Tuttomercatoweb.

30 червня 2022 року Алессіо стане вільним агентом, тож Лаціо вже запропонував йому контракт на п'ять років із зарплатнею 3,2 мільйони євро на рік без урахування бонусів.

Відомо, що сам футболіст хоче 3,5 мільйонів на рік (без урахування бонусів). Начасі Мілан готовий платити 3 мільйоні на рік та окремо обговорити розмір бонусів.

27-річний захисник провів 12 матчів (2 голи) за національну збірну Італії та грав за Рому (14 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Сампдорію (31, 2) та Мілан (246, 10).