Италия

Захисник прокоментував наслідки важкого пошкодження.

Ще на початку грудня минулого року центральний захисник італійського Мілану та збірної Данії Сімон К’єр отримав важке пошкодження зв’язок коліна, через що поточний сезон для нього було завершено достроково.

33-річний гравець зараз проходить курс відновлення після травми, проте немає жодних сумнівів стосовно свого повернення на футбольне поле.

"Усе йде за планом, реабілітація відбувається в нормі, тому я дуже щасливий і позитивно ставлюся до власного прогресу.

Повернення до роботи в Міланелло — це завжди чудове відчуття. Скоро я увійду у фазу, коли коліно дозволить мені робити більшість управ, і саме тоді я зможу почати справді покращувати фізичну форму.

Не маю жодних сумнівів, що після травми повернуся сильнішим. Я зараз працюю над рухливістю корпусу, тобто над спиною, зв’язками, стегнами, колінами, і я розглядаю це як можливість зміцнити все своє тіло.

Кажу собі, що сьогодні я маю зробити краще, ніж учора", — заявив датський футболіст.

Нагадаємо, що раніше К’єр зробив заяву, що хоче завершити кар’єру саме в Мілані.