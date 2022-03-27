Захисник прокоментував наслідки важкого пошкодження.
Сімон К'єр, Getty Images
27 марта 2022, 09:00
Ще на початку грудня минулого року центральний захисник італійського Мілану та збірної Данії Сімон К’єр отримав важке пошкодження зв’язок коліна, через що поточний сезон для нього було завершено достроково.
33-річний гравець зараз проходить курс відновлення після травми, проте немає жодних сумнівів стосовно свого повернення на футбольне поле.
"Усе йде за планом, реабілітація відбувається в нормі, тому я дуже щасливий і позитивно ставлюся до власного прогресу.
Повернення до роботи в Міланелло — це завжди чудове відчуття. Скоро я увійду у фазу, коли коліно дозволить мені робити більшість управ, і саме тоді я зможу почати справді покращувати фізичну форму.
Не маю жодних сумнівів, що після травми повернуся сильнішим. Я зараз працюю над рухливістю корпусу, тобто над спиною, зв’язками, стегнами, колінами, і я розглядаю це як можливість зміцнити все своє тіло.
Кажу собі, що сьогодні я маю зробити краще, ніж учора", — заявив датський футболіст.
Нагадаємо, що раніше К’єр зробив заяву, що хоче завершити кар’єру саме в Мілані.